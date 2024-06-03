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36新品TAKEO KIKUCHIタケオキクチ本革メンズレザーベルト日本製チョコ
商品番号 T57508375461
商品名

36新品TAKEO KIKUCHIタケオキクチ本革メンズレザーベルト日本製チョコ
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

上質な牛革を使用した33mm幅ベルトです。オフィスからカジュアルまで幅広くご使用いただけます。■サイズ：ベルト幅：約3.3cm全長：約113cm尾錠：約W5.3cm×H3.9cmウエスト95cmまで対応ベルト穴：5（2.5cm間隔）■カラー：【12】チョコ■素材：表：牛革　　　　裏：牛革■仕様：ベルトカット：可バックル取り外し：不可■備考：日本製
http://narcologia.ru/goods/manufacture928941.html
http://narcologia.ru/goods/troupe582411.html
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