36新品TAKEO KIKUCHIタケオキクチ本革メンズレザーベルト日本製チョコ ...

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商品詳細
上質な牛革を使用した33mm幅ベルトです。オフィスからカジュアルまで幅広くご使用いただけます。■サイズ：ベルト幅：約3.3cm全長：約113cm尾錠：約W5.3cm×H3.9cmウエスト95cmまで対応ベルト穴：5（2.5cm間隔）■カラー：【12】チョコ■素材：表：牛革 裏：牛革■仕様：ベルトカット：可バックル取り外し：不可■備考：日本製
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