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Jordan tシャツ
商品番号 W53156445863
商品名

Jordan tシャツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,510 円
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商品詳細

Jordanflyoverclouds未使用品ですが、Tシャツに汚れがあります。洗えば取れると思いますMichaelJordantシャツJordantシャツMadeinUSAサイズ:XL肩幅:約61cm身幅:約64cm袖丈:約23cm着丈:約83.5cm平置き素人採寸ですのであくまで参考程度でお願い致し〇注意事項JordanMichaelJordanMJ23Nike90sナイキ90Jordan90sジョーダン
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