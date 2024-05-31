新品　蛇革パイソン　118cm➕金具　ロングベルト

●アイテム:ベルト●色： ナチュラル●サイズ縦：118cm横：3.5cmマチ：2〜3mm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 蛇革パイソン●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



新品 蛇革パイソン 118cm ➕金具ロングベルト-



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