メロン sr psa10 ポケカ　ポケモンカード

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メロンsrpsa10ポケカ ポケモンカードです。美品かと思いますが、画像で確認の上気になる方は購入をお控えください。コメント不要で即購入可能です。シングルであれば、折れ防止等のためローダーや複数枚のカードで固めるなど対策して送付致します。サプライやpsa鑑定品商品の場合は、緩衝材を使用するなどで商品を保護いたします。また他サイトでも出品しているためキャンセルすることがございます。ご了承ください。購入後のコメントは見られない可能性があります。確認事項等は、購入前にコメントいただけますと幸いです。発送後のトラブルは責任をおいかねますのでご了承ください。※コメントする際の注意※SR加工等には、ポケモンカードの場合、縦線、横線があるものもあります。気にする方の購入はご遠慮ください。鑑定人の場合は鑑定がすべてです。鑑定品の白かけ等気にする方の購入はご遠慮ください。お値下げ希望の場合は必ず希望額をご提示ください。誠に勝手ではございますが、上記の場合コメントの削除をすることがあります。※購入時の注意※支払いがコンビニ支払いなど即座発送できないような支払い方法は、いつ支払うのか購入後1時間以内にお伝えください。誠に勝手ではございますが、上記対応いただけない場合、キャンセルさせていただく場合があります。台座で飾ってある場合、台座はつきません。カードのみの販売です。