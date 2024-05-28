【ヴィンテージ】Christian Dior 本革ベルト　ブラック

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#こぐまブランド小物出品 →他にも出品しております。#こぐま出品【ブランド】ChristianDior【商品】ベルト【カラー】ブラック【素材】本革【実寸サイズ】全長92.5cm幅3cm※素人採寸の為誤差はご了承下さい。【状態】BC※状態は下記を参照して下さい。S新品未使用A未使用に近いB目立った傷や汚れなしC細かい傷や汚れありD傷や汚れありE全体的に状態が悪い（詳細）多少の擦れはありますが全体的に綺麗な状態です。稀に記載以外にわずかなスレや汚れがある場合はご了承下さい。一度人の手に渡った物ですので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。【備考】・購入先はブランドオークション、大手ブランドショップ等となります。全てプロの鑑定士によって本物である事が保証されている真贋済の商品です。・古着、中古品にご理解いただいた上でのお取引をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。【管理番号】K225素材···本革カラー···ブラック