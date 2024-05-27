90s old stussy 6パネル キャップ 白タグ USA製

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90soldstussyの6パネルキャップです。しっかりとUSA製。ベージュボディにstussycopyrightと刺繍が入っています。シンプルで1番使えるキャップですね。もともと大きめの作りというのと、ゴムが入っているので、どなたでも着用できるかと思います。通気穴に錆汚れがありますが着用には問題ないと思います。色：ベージュ野村周平野村訓市菅田将暉hufsupremebapestaベイプスタNIGOBIGMACchampionCarharttオーバーオールカバーオール、大戦、ヴィンテージ、デニムヴィンテージパウエルオールドスクールエラサンタクルズスラッシャーvans霜降り染み込み501xxツートン後付けフルジップダブルフェイスドラポケセパポケパチポケ80s70s90s60s50s40s30susnusmausmcusafausafusarmyma1レーヨンオンブレプリントコーデュロイプリントコーズlevisleewranglerエアジョーダンエアマックスsbジャックパーセル木村拓哉古着格安激安鬼ヒゲヴィンテージジーンズ5575065077050551764651968m47m52モールスキンフレンチワークミリタリーインディゴリネンanatomicaauraleeunusedbarbourムービーTバンドTラップTHIPHOPTAKIRAneedlesadidasarc'teryxteatoraparabootj.m.westonpatagoniaL.L.Beanがお好きな方にオススメです。