ワンピースカード ビビ パラレル

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ワンピースカードのビビのパラレルになります。素人目線で、白かけ、汚れなどは見当たらないですが、あくまでも1度人の手に渡った物などで神経質な方はご遠慮お願いします。スリーブに入れダンボールで挟みプチプチに包んで発送致します。