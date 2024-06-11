ワンピースカード ビビ パラレル

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商品詳細
ワンピースカードのビビのパラレルになります。素人目線で、白かけ、汚れなどは見当たらないですが、あくまでも1度人の手に渡った物などで神経質な方はご遠慮お願いします。スリーブに入れダンボールで挟みプチプチに包んで発送致します。
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