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ワンピースカード ビビ パラレル
商品番号 D78107290419
商品名

ワンピースカード ビビ パラレル
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンピースカードのビビのパラレルになります。素人目線で、白かけ、汚れなどは見当たらないですが、あくまでも1度人の手に渡った物などで神経質な方はご遠慮お願いします。スリーブに入れダンボールで挟みプチプチに包んで発送致します。
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