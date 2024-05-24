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ベルト
商品番号 F62824521640
商品名

ベルト
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バレンシアガのレザーベルトになります。サイズ90新品未使用バックル横幅14.5cm縦幅4.7cmベルト革部分98.5cmベルトピンからベルトピン穴1番奥91cm1番手前81cm付属品は箱、保存袋です。購入後は1-2日以内に発送予定です。
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