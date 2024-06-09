LouisVuittonモノグラム カード＆札入れ ポルト ビエ カルト ブルー

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フォロー割実施中♪ 即購入もOKです!：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：LouiVuittonルイヴィトンモノグラムカードケース＆札入れ。カード類、名刺と紙幣を収めることが出来ます。♪お値下げ交渉は、コメント欄からお気軽にどうぞ♪■商品：ルイヴィトンモノグラムポルトビエカルトブルー二つ折り財布■仕様：カード入x4 ポケットx1 札入れx１■型番：M60905■シリアルナンバー：AN0920■カラー：ブラウン系■サイズ：約9.5X10cm■購入：エコリング■付属品：なし■状態：内側隅に小さなヨレ、フィルムにスレ有り。経年のライトな使用感はありますが、型崩れや退色など目立つダメージはありません。革にツヤ感の残る、まだまだ利用価値大の美品です。