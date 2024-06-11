HOKA ONEONE challenger art6 サイズ27.0cm

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商品詳細
HOKAONEONEchallengeratr6です。色ブラックサイズ…27.0cm去年購入してトレイルランで数回使用しました。使用回数は少ないので全体的な状態は良いと思います。右側のソール踵部に少しですが、裂け目が確認できます。７枚目８枚目を参照してください。使用上は問題ないと思います。靴の箱は捨ててしまいありません。中古品にご理解お願い致します。
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