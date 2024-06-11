90s ヴィンテージ　マルボロ　タンクトップ　ノースリーブ　白　Tシャツ

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商品名:90sマルボロ ノースリーブ Tシャツサイズ:ワンサイズ(XL相当)肩幅53、着丈78cm身幅脇下58,cm状態:表面の下部分にピンホールございます。袖がカットオフされノースリーブになっております。薄汚れや染みもございますが、目立つものではなく、古着にご理解ある方なら問題ないコンディションかと思います。珍しいマルボロのデザインですのでご検討下さい。注意:出品物のほとんどがUSED品やヴィンテージ品です。出品内容、サイズ、状態などをよくご確認ください。最後までお取引頂ける方のみご入札ください。説明文の見間違いや詳細の確認不足等、落札者様都合での返品返金・落札キャンセルはお受けしておりません。画像につきましてもご覧いただく端末によって見え方に差がございますので、不安な場合は質問していただくか入札をお控え下さい。