美品 ARKHAM KNIGHT バットマン アーカム・ナイト

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ARKHAMKNIGHTバットマン：アーカム・ナイト未使用製品サイズ全高約250mm（台座込み）〜アーカムシリーズ最終章「バットマン：アーカム・ナイト」から、バットマン登場〜ロックステディ×ワーナーゲームがこの夏に贈る人気ゲームシリーズ最新作「バットマン：アーカム・ナイト」。いよいよ最終章となる本作より、数々の戦いを経て貫録を増したダークヒーロー、バットマンを劇中に忠実な姿で、眼光鋭く敵を見据えて飛び蹴りを繰り出すアクションポーズにて立体化。