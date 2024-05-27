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本物　直筆サイン　森高千里
商品番号 D75010718744
商品名

本物　直筆サイン　森高千里
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 13,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直筆サイン　➖　グッズ種類···色紙約34年程前　全盛期の森高千里さんが　学祭のライブにいらした時に　頂きました。空気になるべく触れない様大切に長期保管　しておりましたが　シミが全体的にあります。写真参照ください。完璧な状態のものをお探しの方には　おすすめしませんが、もし　興味がある方がいればお譲りします。　こちら　個人が管理した中古品である事をご理解の上　じっくり検討して購入ください。　ペット　喫煙者なし
http://narcologia.ru/goods/interconnect926370.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial479116.html
http://narcologia.ru/goods/composite117054.html
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