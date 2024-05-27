本物　直筆サイン　森高千里

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直筆サイン ➖ グッズ種類···色紙約34年程前 全盛期の森高千里さんが 学祭のライブにいらした時に 頂きました。空気になるべく触れない様大切に長期保管 しておりましたが シミが全体的にあります。写真参照ください。完璧な状態のものをお探しの方には おすすめしませんが、もし 興味がある方がいればお譲りします。 こちら 個人が管理した中古品である事をご理解の上 じっくり検討して購入ください。 ペット 喫煙者なし