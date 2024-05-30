エッティンガー、ネイビー、二つ折り

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商品詳細
エッティンガーの二つ折り財布です。自宅で保管していました。使用機会がないためお譲りします。黒っぽくみえますが、ほんのりネイビー色です。未使用、美品ですが、細かなことが気になる方はご遠慮ください。
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