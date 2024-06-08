希少新品未使用AIME LEON DORE即完売品ポルシェコラボ第1期

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AIMELEONDOREのポルシェコラボ第一弾のキャップになります。新品未使用品です。大変希少な商品となっております。ペットなし、喫煙者なし。暗所にての自宅保存。以下サイトよりAiméLeonDore964ポルシェ·カレラ4ALD964は2月6日から9日までニューヨークのジェフリー·デイッチギャラリーで一般公開されます。ALD964のユニークな特徴からインスピレーションを得たカプセルコレクションが、この車両の一般発売に伴います。コーチのジャケット、パーカー、クルーネック、ALD964グラフィックスを特徴とするTシャツなど、さまざまなアパレルやアクセサリーがコレクションに定着し、ALDカスタムデザインのレッドペガサスグラフィックを特徴とする様々なアクセサリーを補完しています。ポルシェクラシックの製品を再解釈した、同じショットレザーとロロピアナハウンドトゥースウールで作られたカーバッグとツールキットがコレクションを完成させます。#jjjjoundジョウンドStussyステューシーSupremeシュプリームKithキス Needlesニードルス