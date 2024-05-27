値下げ不可　J\u0026M davidson ベルト

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ほとんど着用しておりませんが、調節穴を開けてしまいましたので、そちらをご承知置きの上でご購入をお願いいたします。写真の通り、元から開いている3番目の穴か、こちらで開けた穴に通していただければ違和感なく着用はできます。気になる箇所は聞いて下さい。バックルと革の質の高級感はJ\u0026Mならではと思います。全長125cm幅2.5cmバックル先〜3番目穴の長さ:88cmバックル先〜調節穴の長さ:86.5cmジェイエムデヴィッドソンイングランドレザーベルトビームスロンドンサイソロイストsancaサンカkolorカラーbukhtブフトn.hollywoodエヌハリウッドkitsuneメゾンキツネy-3amialexandremattiussiアミアレクサンドルマテュッシstevenalanスティーブンアランcommedesgarconsコムデギャルソンauraleeオーラリーyokeヨークsunseaサンシーuruウルgraphpaperundercoverジルサンダーoamcbeams