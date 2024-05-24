【極美品】コルボCORBO face Bridle Leather 二つ折り財布

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コルボCORBOfaceBridleLeather二つ折り財布L字ファスナー1LD-0225ネイビーになります。ほとんど使用感のない極美品になります。付属品も全て揃っています。定価39,600円サイズ縦 14cm横 9.5cmマチ2.5cm重さ：200g紙幣入れ：2ヶ所小銭入れ：1ヶ所（ホック式・仕切り付き）カード入れ：13ヶ所ポケット：6ヶ所表素材：イングリッシュブライドルレザー内素材：イタリアンベジタブルタンドオイルショルダー牛革（バケッタ製法）カラー：ネイビー日本製付属：オリジナル馬毛ブラシ、ジップ引き手のスペア×1ラウンドファスナー財布形···二つ折り素材···本革