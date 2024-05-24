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【極美品】コルボCORBO face Bridle Leather 二つ折り財布
商品番号 L10528561349
商品名

【極美品】コルボCORBO face Bridle Leather 二つ折り財布
ブランド名 コルボ
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コルボCORBOfaceBridleLeather二つ折り財布L字ファスナー1LD-0225ネイビーになります。ほとんど使用感のない極美品になります。付属品も全て揃っています。定価39,600円サイズ縦　14cm横　9.5cmマチ2.5cm重さ：200g紙幣入れ：2ヶ所小銭入れ：1ヶ所（ホック式・仕切り付き）カード入れ：13ヶ所ポケット：6ヶ所表素材：イングリッシュブライドルレザー内素材：イタリアンベジタブルタンドオイルショルダー牛革（バケッタ製法）カラー：ネイビー日本製付属：オリジナル馬毛ブラシ、ジップ引き手のスペア×1ラウンドファスナー財布形···二つ折り素材···本革
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