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- タイムセール！激レア！新品【STUSSY x WTAPS】ワールドツアーTシャツ
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商品詳細
【STUSSYxWTAPS】2006ステューシー25周年記念ワールドツアーTシャツWTAPSデザインのレアコラボTシャツです。サイズ Lメキシコ製新品状態で保管していた物です。正規チャプト購入の本物です。⚫︎付属品袋(折ぐせ有ります)パンフレット古着の黒Mサイズもお安く出品しております！↓#STUSSYxWTAPSワールドツアー25thよろしくお願いします！ステューシーダブルタップスWTAPSSTUSSYコラボワールドツアー25コラボシュプリームsupreme柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト
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