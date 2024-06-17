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タイムセール！激レア！新品【STUSSY x WTAPS】ワールドツアーTシャツ
商品番号 X23183136177
商品名

タイムセール！激レア！新品【STUSSY x WTAPS】ワールドツアーTシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【STUSSYxWTAPS】2006ステューシー25周年記念ワールドツアーTシャツWTAPSデザインのレアコラボTシャツです。サイズ　Lメキシコ製新品状態で保管していた物です。正規チャプト購入の本物です。⚫︎付属品袋(折ぐせ有ります)パンフレット古着の黒Mサイズもお安く出品しております！↓#STUSSYxWTAPSワールドツアー25thよろしくお願いします！ステューシーダブルタップスWTAPSSTUSSYコラボワールドツアー25コラボシュプリームsupreme柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト
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