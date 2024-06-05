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- 90s ジャズ Tシャツ Robert Johnson ロバートジョンソン
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商品詳細
※古着たくさん出品しましたので、ぜひ他のアイテムもご覧ください！#kazu7ri_ヴィンテージ商品一覧#kazu7ri_ヴィンテージTシャツ商品一覧伝説的な偉人RobertJohnsonのTシャツです。マイルスデイビス等のJAZZのTシャツも一気に値段が上がってきています。特にロバートジョンソンは高値がついてます。1991Gearinc.Atlantaのコピーライトが入っています。全体的に色褪せがありフェード感ありますが、目立つ汚れ破れ等は御座いません。サイズ表記はフルーツボディのLですが、実寸でXL位は御座います。袖裾共にシングルステッチ●サイズ：タグ表記Lサイズ肩幅約53cm身幅約53cm着丈約76cm袖丈約21cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：ダメージ、汚れございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザイン、状態などは写真にてご確認ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。傷や汚れに神経質な方、古着慣れしていない方のご購入はご遠慮ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/Sydney363649.html
http://narcologia.ru/goods/preference220638.html
http://narcologia.ru/goods/traverse336226.html
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90's Robert Johnson USA製
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