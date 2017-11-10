グッチ　カシミヤ　100パーセント　マフラー　ストール

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商品詳細
グッチのカシミヤのマフラーです。福岡市天神岩田屋店で購入。4年前に購入し、2度使った後、クローゼットで保管してました。10万くらいしたと思います。ユニセックスということでしたが、どちらかというと男性向きのような気がします。グレーになります。目立った汚れなどはありません。箱は少しスレなどございます。お値下げも常識の範囲でしたらご相談ください^^クリーニング済みです。#グッチストール#グッチマフラー#カシミヤマフラー#カシミヤ100
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