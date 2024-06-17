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VINTAGE Buffalo Bills Jim Kelly 12 CAP
商品番号 Y48313607274
商品名

VINTAGE Buffalo Bills Jim Kelly 12 CAP
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 4,386 円
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商品詳細

NFLのジェームス・エドワード・ケリーのキャップです。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはクォーターバック（QB）。マイアミ大学時代からQBとして活躍し、1983年のNFLドラフトでバッファロー・ビルズに1巡14位指名でされたが入団を拒否し、当時NFLの対抗リーグとして存在したUSFLヒューストン・ギャンブラーズ（英語版）に入団した。その後2年でUSFLが崩壊したためビルズと契約。リーグ屈指の攻撃陣を率いてビルズを90年シーズンから4年連続スーパーボウル（第25回から第28回）へと導いた。1996年引退。プロボウル選出5回。2002年プロフットボール殿堂入り。ビルズ史上最も偉大なQBであり、パスに関する球団記録はほとんどが彼のものである。背番号12は球団初の永久欠番に指定された。サイズ　フリーアメリカ製中古です。使用感あります。型崩れしてます。中古、ヴィンテージにご理解ある方よろしくお願いします。他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。
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