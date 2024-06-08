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ナイキ エア ズーム ジェネレーション zoom レブロン
商品番号 B41950879489
商品名

ナイキ エア ズーム ジェネレーション zoom レブロン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,052 円
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商品詳細

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓コメントをされる前に必ず自己紹介欄をご覧下さい〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓NIKEAIRZOOMGENERATIONオリジナルです。サイズは29cmです。発売当時に室内でバスケで着用後、保管しておりました。発売から年数が経っておりますので経年劣化や、画像でご確認いただけるようにプラスチックに割れもあります。基本的にはコレクションや観賞用、リペア前提、ドナーとしてお考え下さい。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit723786.html
http://narcologia.ru/goods/message551227.html
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