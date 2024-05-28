【新品】 バブアー メゾンキツネ Beaufort パッチワーク Mサイズ

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★英国の大手セレクトショップから購入した正規品となります。欲しいサイズが購入できましたので、出品させていただきます。★円安や関税と送料、メルカリの手数料の都合で定価より高い金額で出品しております。相場よりは若干安めにしておりますので、ぜひご検討ください。Barbour×MaisonKitsuné\u2028\u2028CollaborationCollection\u2028\u2028東京、パリのストリートウェアにインスパイアされたライフスタイルブランド「MaisonKitsuné/メゾンキツネ」とのコラボレーション。\u2028巧みなテーラリング技術と快適性や実用性を組み合わせたシルエットのアイテムを豊富なラインナップで展開しています。\u2028\u2028■デザイン\u2028今作はバブアーを代表するアイコンモデル\"Beaufort/ビューフォート\"をMaisonKitsunéのフィルターでアレンジされた特別な一着。\u2028プロダクトデザインやディテールはそのままに、マルチカラーで切り替えられた唯一無二のポップな仕上がりです。\u2028胸にあしらわれたフォックスの刺繍や、両ブランドの刻印が施されたメタルボタン等、コラボレーションならでは特別なディテールもポイントに。\u2028\u2028■仕様\u2028ベースの素材は定番のワックスコットンを採用。\u2028襟、ポケットのフラップはコーデュロイ素材、ポケット部分の素材は裏地に使用されるバブアータータン素材で切り替えられており、素材使いにもこだわりを感じます。■サイズ Mサイズサイズ着丈バスト裄丈裾幅M76cm127cm79cm128cm■その他・偽物と公的に証明された場合は、全額返金いたします。・袋から開封しておらず状態は良いですが、過度にコンディション気にされる方のご購入はお控えください。