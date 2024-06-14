定価5万 BONZ 最高級 オーストラリア製 ウールxレザー ブルゾンM ...

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#古着屋エンペラー●ブランド:BONZLEATHER.ボンズレザー定価¥55,000-MADEINAUSTRALIAオーストラリア製\u003c概要\u003eオーストラリアやニュージーランド周辺で取り扱いの多いレザーブランド【BONZ】よりスタジャン、ブルゾンになります。MA-1のようなフライトジャケットをサンプリングしたと思われる随所に至るディティール。生地の革にはカウレザーを使用、ボディーには最高級ウール、スリーブ部分にはスエード革を使用しております。バックにはインパクトのある刺繍ロゴエンブレムがございます。シンプルなデザインながら高級感のあるカラーバランス、シルエット。ヴィンテージの中でもとても良い状態です。メンズ、レディース問わず今流行りのビッグシルエットで着用していただけます。これからの季節に様々な着こなしを楽しんでいただけます。●カラー:ネイビー・オレンジ●表記サイズ:M(Lサイズ程度)●採寸サイズ（㎝）肩幅約55身幅約66袖丈約59着丈約59●素材表生地：ウール100%袖部分：牛革カウレザー100%最高級スエードを使用しております。とてもしなやかなで柔らかい生地です。肌に馴染みこれからの季節にピッタリです。こちらの商品以外にもレディース、メンズ問わず様々なスタイルに合う洋服、アクセサリー、バッグ等を出品しております。セット割引も実施しております。是非ご覧になってください。商品一覧#古着屋エンペラー※中古・自宅保管品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。年代物のアイテムは細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージの良さも感じられ、味があります。写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。2473素材...ウールカラー...オレンジジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし