ブラウン　長財布　新品　AEEIKO スペイン

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カラー···ブラウン財布形···長財布柄・デザイン···無地訳から本革だと思われます。箱は壊れています。横23センチ✖️縦12センチお財布としては大きめです。新品ですが、自宅保存品です。ご理解いただける方にお願い致します。添付されていた訳をのせます。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆スペインの街では、さまざまな絶妙な伝統的な手工芸品と世代から世代へと受け継がれてきた文化が完全に保存され、人々から尊敬され、大切に受け継がれてきました。デザイナーや職人の完璧なスキルを頼りに、革の自然な風合いを取り戻すことに取り組んでいます。伝統的な職人技へのモダンなデザインの介入は、大衆の価値を再構築しました。皮製品に色染めることをやめた皮本来の質感を楽しんでください。すべての革の自然なシンプルさに追及したので、すべてのカットの優雅さを乞うご期待。AEEIKOは2008年にスペインで設立されて、汎用性が最も高いデザイナーブランドを発掘しました。