ELLEGARDEN OTTO S・N・A・P CAP

ELLEGARDENOTTOS・N・A・PCAPエルレガーデンキャップカラー：ブラックサイズ：ONESIZE暗所にて自宅保管しておりました。新品未使用です。素人保管ですので、神経質方のご購入はご遠慮ください。ノークレームノーリターンでお願いいたします。他出品している、エルレのキャップと同時購入の場合は若干お値下げ可能です。※実家にあるので、平日にご購入頂いた場合、発送まで少しお時間いだたく可能性があります。ご了承ください。#ELLEGARDEN#エルレ#エルレガーデン#キャップ



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