carhartt カーハート アクティブジャケット リアルツリー

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商品詳細
商品名:アクティブジャケットブランド:カーハートカラー:リアルツリーサイズ:MUSサイズ着丈:約73cm身幅:約65cm肩幅:約55cm袖丈:約66cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。内側毛玉多少ありますが、外側は毛玉などなくリブもしっかりしており状態は良好です。型番J221977
http://narcologia.ru/goods/stair279900.html
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