新品未使用☆COACH レザー カラビナ キーホルダー

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商品詳細
新品未使用☆COACHレザーカラビナキーホルダー・状態【S】タグ付きの新品未使用品です。・カラーブラック、シルバー・サイズ(cm)全長:9.5・素材レザー・付属品タグ〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜【S】新品未使用品【A】状態の良い美USEDの商品【B】古着特有の若干の使用感はあるが、目立つ汚れ、ダメージのない状態の良いUSED【C】使用感があり部分的に目立った汚れ、ダメージ有り【D】全体的に目立った使用感や汚れ、ダメージ有り〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜•〜・購入元古物市場オークション日本流通自主管理協会加盟店（AACD）商品は全てAACD加盟店からの購入、有名ブランド製品専門買取店にて鑑定済みです。
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