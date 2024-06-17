ナイキ　エアマックス　イヴォ

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商品詳細
NIKEAIRMAXIVOナイキ エアマックス イヴォ・サイズ／28.0cm・カラー／ブラックホワイト・箱無し3年ほど前に購入しました。サイズが合わず履く機会が少なかったので出品します。多少汚れ傷がありますが綺麗な状態だと思います。右足かかとエア部分に擦り傷があります。お写真でご確認の上ご検討ください。よろしくお願いします。NIKEナイキAIRMAXエアマックスAIRMAX90エアマックス90
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