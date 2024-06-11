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美品　Paul Smith ダブルリングネックレス　文字　マルチカラー　カラフル
商品番号 Y73244907379
商品名

美品　Paul Smith ダブルリングネックレス　文字　マルチカラー　カラフル
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,915 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスカラーはシルバー系メンズ　レディース　ユニセックス画像では分かりにくいですがリング部のブランド名に複数の色を用いています。マルチカラー　カラフル細かい目線でよくよく見れば小さいスレ等はあるかもしれませんが目立つ汚れやダメージはなくご着用には問題ございません。リング直径1２つ折りにした際のチェーンの長さ25現品のみを簡易包装で発送状態にかかわらず1回でも人の手に渡ったお品です。加えて個人保管です。些細なキズや汚れなどについては見落としている可能性もございますし、それを加味しての価格としています。何卒、中古品をご理解した上でのご購入をお願いしております。また環境や光の加減などでお色味に少なからず濃淡が発生することもご了承頂けると幸いです。※こちらの判断で発送サイズの関係上らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便（主にゆうパケットポスト）に予告なく変更することがございます。ご了承ください。
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