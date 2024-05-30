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【twiceグッズ】Ready to be Twice ミナ キャップ
商品番号 X34931097110
商品名

【twiceグッズ】Ready to be Twice ミナ キャップ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンサートの際に購入したグッズとなります。試着程度に一度でも着用しましたが、その後はクローゼットで保管しておりました。傷や汚れもなくとてもきれいな状態です。中古品であることを予めご了承いただけますと幸いです。何かご不明な点等あればコメントまでお願いいたします。#twice#mina#ミナ#twiceグッズ
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