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【極希少】Yves Saint Laurent グレンチェック柄 セットアップ
商品番号 N61870560158
商品名

【極希少】Yves Saint Laurent グレンチェック柄 セットアップ
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 9,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品一覧　→→→　#古着屋デテルミナシオン　　　　　古着屋デテルミナシオン◆ブランド　YvesSaintLaurent　イヴサンローラン　イブサンローラン◆商品名　90s90年代希少ヴィンテージビンテージ　グレンチェック総柄ブルーパープルライン紫　総裏仕様サイドベンツくすみグリーンボタン　2Bボタンテーラードジャケットウール　ツータックセンタープレススラックスパンツ　ビジネスフォーマル商談面談卒業式　結婚式二次会パーティー成人式入学式　最高級スーツメンズセットアップh2◆コンディション　AN：新品・未使用品S：未使用品に近い　試着のみ～数回の使用でほぼ新品に近い極美品A：美品　使用感が少なく、全体的に程度の良い美品B：やや傷や汚れあり薄い汚れやスレがあるがまだまだ使用可能な状態C：傷や汚れありD：全体的に状態が悪い◆サイズ　S位(C-90W78T-165)　ジャケット：着丈72㎝/肩幅46㎝　　　　　　　/身幅51㎝/袖丈60㎝　　　パンツ：ウエスト76㎝/股下73㎝/股上30㎝　　　　　　　/渡幅31㎝/裾幅23㎝　[モデル173㎝,60kg]◆カラー　ダークグリーン/深緑◆メンズ一覧　→→→　#古着屋デテルミナシオン_メンズ一覧◆セットアップ一覧　→→→　#古着屋デテルミナシオン_セットアップご検討宜しくお願い致します。
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