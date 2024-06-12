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CZ テニス チェーン ネックレス 40cm ゴールド ユニセックス 新品未使用
商品番号 E79372900752
商品名

CZ テニス チェーン ネックレス 40cm ゴールド ユニセックス 新品未使用
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️プロフィール必読⚠️⚠️必ず購入前にプロフィールと説明文をしっかり読んで分からないことコメント欄にてご質問ください。よく分からない物を買うのはやめましょう⚠️全品送料無料匿名配送即購入OK特定商品以外無言取引OK♪#全商品２点以上で10%オフ！こちらのハッシュタグから全商品の閲覧や並び替えや絞り込みが可能です♪#他のアクセサリーこちらのハッシュタグから私の全アウターが閲覧可能です♪⚠️割引単品値下げ→不可⚠️フォロー→¥100オフ❗️リピート購入→¥300オフ❗️２点以上同時購入→20%オフ‼️※購入前に必ずコメントお願い致します⚠️※割引の併用、購入後の割引不可です⚠️○商品説明・テニスチェーンネックレス現在、ストリートファッションで大人気の太めのジルコニアテニスチェーンのネックレスです♪衝撃に強い亜鉛合金に18kメッキでコーティングしており高級感があります♪・装飾職人が高品質ジルコニアを手作業で丁寧に装飾しております♪・留め具クラスプ(留め具)はダブルサイドロックになります。シンプルなデザインが美しく簡単に脱着可能で故障に強いのが特長です♪商品概要・素材　亜鉛合金メッキキュービックジルコニア・取り扱いカラー　ゴールドシルバー計2色・幅5mm・長さ20cm25cm40cm45cm50cm60cm※幅、長さ、共に多少の誤差はあります。※商品のみお届けとなり、化粧箱や説明書等は付属致しません。※輸入品の為多少小さな小傷等がある場合が御座います。全てご理解いただける方のみ購入お願い致します♪こちらの商品の他にも違うデザインや、違うカラー、サイズの取り扱いや、こちらの商品に合う衣類の販売も行っております♪フォロー割引もございますので是非フォローお願い致します♪⚠️プロフィール必読⚠️
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