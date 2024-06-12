ブレスレット メンズ MERCY ポリス

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商品詳細
沢山の商品の中からご覧頂きまして、ありがとうございます。ポリス(POLICE)のブレスレットです。ボックスなどの付属品はなく、ブレスレットのみのお譲りです。長さは約19cm、素材はステンレススティールです。※料金交渉はお受けできません。 このままのお値段でご検討ください。※複数まとめての発送をご希望の場合は、 送料調整した専用を作りますので、お声がけください。
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