マーベルレジェンド ヴィジョン ビジョン レトロ版

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商品詳細
マーベルレジェンドヴィジョンビジョンレトロ版・写真1枚目が全てです。・新品で購入後、軽く動かした後ケースに保管していただけですので、状態は良好です。・関節の緩いきつい、塗装の細かな状態は不問でお願いします。・万が一初期不良があったとしても対応できません。以上、よろしくお願い致します。マーベルスパイダーマンヴェノムアイアンマンキャプテンアメリカソーブラックウィドウホークアイハルクビンテージヴィンテージ
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