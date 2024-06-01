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マーベルレジェンド ヴィジョン ビジョン レトロ版
商品番号 U41267118880
商品名

マーベルレジェンド ヴィジョン ビジョン レトロ版
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドヴィジョンビジョンレトロ版・写真1枚目が全てです。・新品で購入後、軽く動かした後ケースに保管していただけですので、状態は良好です。・関節の緩いきつい、塗装の細かな状態は不問でお願いします。・万が一初期不良があったとしても対応できません。以上、よろしくお願い致します。マーベルスパイダーマンヴェノムアイアンマンキャプテンアメリカソーブラックウィドウホークアイハルクビンテージヴィンテージ
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