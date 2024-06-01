マーベルレジェンド ヴィジョン ビジョン レトロ版

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マーベルレジェンドヴィジョンビジョンレトロ版・写真1枚目が全てです。・新品で購入後、軽く動かした後ケースに保管していただけですので、状態は良好です。・関節の緩いきつい、塗装の細かな状態は不問でお願いします。・万が一初期不良があったとしても対応できません。以上、よろしくお願い致します。マーベルスパイダーマンヴェノムアイアンマンキャプテンアメリカソーブラックウィドウホークアイハルクビンテージヴィンテージ