自動車ディーラーキーホルダーまとめ売り

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商品詳細
●メルセデスベンツ●ポルシェ●プジョー●ランドローバー●フォルクスワーゲン●スバルレヴォーグの計6点!★ポルシェ・メルセデスベンツ・プジョーのキーホルダーは新品未使用となります。★ランドローバー・スバルレヴォーグ・フォルクスワーゲンは中古品となりますので 状態は画像にてご確認下さい。★フォルクスワーゲンのキーホルダーは、全体的にドーム型（画像最後）になっており、珍しいタイプだと思います。
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