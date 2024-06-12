STUSSY×AFDICEGEAR WINDSTOPPER®︎フリースグローブ

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STUSSYがAFDICEGEARとコラボレーションしたGORE-TEXWINDSTOPPER®︎搭載のフリースグローブです。現在は防風性に特化したGORE-TEXは、WINDSTOPPER®︎からINFINIUMに名称を変更しており、名称変更前のWINDSTOPPER®︎商標時の品物なので希少性も高いです。STUSSY×AFDICEGEARSIZEmen'sFREESIZE(onesize)カラー black数回使用したかと思います。フリースの特性上の毛羽立ちはありますが、破れなどはありません。今ではほとんど見かけなくなりました。この機会にいかがでしょうか。