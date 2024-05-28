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- 名古屋 髙島屋 井浦新 kruhi Tシャツ 直筆サイン入り 正規品 新品
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商品詳細
2023年9月30日名古屋髙島屋にてkruhiポップアップショップ内で井浦新さんに直筆サインを入れてもらったTシャツになり、非常に貴重なもの新品未開封100%正規品柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/peroration273915.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual916246.html
http://narcologia.ru/goods/passivity65083.html
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