GIVE ME GUM キャップ

RHOMBUSLOGOCAP/ブラック/FOMAREGIVEMEGUMのキャップです。onesize:頭回り約52~61cm(バックベルトで調節可能)メンズ、レディースどちらでも着用可能です。3年ほど前に購入したと思います。帽子を身につける機会があまりなかったので、着用10回以内です。目立つ汚れはないです。動物いません、タバコ吸いません。服の系統が変わったためお譲りしたいと思います。



