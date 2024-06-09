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新品 Paul Smith レザーラウンド長財布　マルチストライプ　ポールスミス
商品番号 L19906265140
商品名

新品 Paul Smith レザーラウンド長財布　マルチストライプ　ポールスミス
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 8,571 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ryo_ポールスミス#ryo_革小物#ryo_財布ご覧いただきありがとうございます。お値下げは考えておりませんので、プロフィールご一読ください。国内正規品です。〈商品説明〉【カラー】ブラック【特徴】ラウンドタイプ【状態】新品・未使用※自宅保管の為、店頭レベルの質を求める場合購入をお控えください。購入時からのスレや小傷はご容赦下さい。※レザー特有のトラ・シワは購入時からです。写真をご確認の上ご購入下さい。★箱なし商品です。「＋５００円」で箱をおつけできます。★ゆうゆうメルカリ便に変更致しますのでご希望の際はコメントをお願い致します。★配送料無料の為、出来るだけ簡易包装にて発送させて頂きます。T58カラー···ブラック財布形···長財布柄・デザイン···ストライプ素材···本革
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