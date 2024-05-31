【希少デザイン】シュプリーム ビッグロゴ刺繍 定番カラーTシャツ 即完売品

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はじめにご覧頂き、ありがとうございます☺️・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。★★★★★フォロー割引について★★★★★〜3,999円⇒100円割引4,000円〜⇒200円割引【フォロー割引希望】とコメントに書いてください^^ ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #Balockstore✅商品情報・ブランド： シュプリーム /supreme・色柄：紺色 /ネイビー・サイズ表記：M・状態：目立った傷汚れなし✅サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸肩幅：46身幅：51袖丈：22着丈：72※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅ショップ紹介90s90年代をはじめ、アウターやジャケットなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまで揃えております！✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。8.No.A40-A20-A0-E0-D0A