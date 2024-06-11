エルメス　HERMES ネクタイ　シルク100%

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柄・デザイン···H字ドット チエーン柄カラー···ゴールドに近いオレンジ全長・135センチ大剣・11センチ小剣・4、5センチシルク、100%一度個人が保有した商品です目立たない傷や汚れなどがあるかも知れません？気になる方は購入をお控え下さい。・デザイン···ドット