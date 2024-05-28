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【希少】A Bathing Ape アベイシングエイプ　ビックロゴ　XL
商品番号 P73821158781
商品名

【希少】A Bathing Ape アベイシングエイプ　ビックロゴ　XL
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 4,671 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中から【せいちゃん古着ショップ】を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)ヴィンテージ商品を中心に出品しております！#せいちゃん古着ショップこちらで他の出品商品を閲覧いただけます！また、お得なフォロー割引きしております！◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さいたったこれだけです！☆10,000円以上→500円引き☆3,000円以上→200円引き☆1,000円以上→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！----------------------------⚫商品名ABathingApeのTシャツになります(^-^)⚫ポイント・人気のABathingApe・ビックロゴ・XL男女問わず着用できて　オシャレ度も高いオススメのアイテムです(^-^)古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！⚫状態中古使用感、色褪せはそれなりにございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^あくまで古着なので小さな汚れがある場合があります。神経質な方の購入はご遠慮くださいませ(≧▽≦)⚫カラー青　　ブルー⚫サイズXL(着丈71cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈23cm)※素人採寸のためご了承下さい送料無料、即購入OKです！最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^(管理番号502)
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