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★新品★ NEWERA ニューヨーク　メッツ　キャップ　ミント　オレンジ
商品番号 W74932323300
商品名

★新品★ NEWERA ニューヨーク　メッツ　キャップ　ミント　オレンジ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名NEWERANEWYORKMETS59FIFTYCAPニューエラ　ニューヨーク　メッツ59FIFTYキャップ　★カラーミント(ボディ)ブルー/オレンジ(ロゴ)オレンジ(つば裏)★サイズ71/2(59.6cm)★状態新品未使用★特徴鮮やかなミント、オレンジカラーが珍しいカラーウェイの海外限定ニューエラキャップ。MLB野球帽子海外限定ストリートファッションコーディネートWBCダルビッシュ有大谷翔平千賀滉大#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···オレンジ形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate432348.html
http://narcologia.ru/goods/stealth682776.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming372092.html
★新品★ NEWERA ニューヨーク　メッツ　キャップ　ミント　オレンジ
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