美品⭐️FENDI フェンディマフラー ズッカ柄

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美品⭐️FENDIフェンディマフラーズッカ柄数回だけ使用してから自宅で保管しておりました。幅28×長さ178おおよその寸法になります。これからの時期に活躍します♪※付属品はありません。※すり替え防止の観点から返品等受け付けられないのでご了承ください。画像にて御判断くださる方にお譲りしたいと思います。神経質な方のご購入はご遠慮ください。⭐️他にも色々出品してます！#フェンディ#FENDI#マフラー