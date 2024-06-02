サンディエゴ・パドレス 59FIFTY 59.6 球団マスコットサイドパッチ ...

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SDPadres●フォルム：59FIFTY●カラー：カーキブラウン(クラウン)×ブラック(バイザー)×オリーブ(つば裏)●素材：ポリエステル製●サイズ：7-1/2(59.6cm)●サイドパッチ：パドレス球団マスコット\"theswingingfriar\"ボールキャッチver.現地では\"catchingfriar\"と呼ばれているようです。◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値下げは不可とさせていただきます。ヤンキース エンゼルス 大谷翔平 ドジャース----------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。