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SALVATORE FERRAGAMO ネクタイ アヒル 総柄
商品番号 Q84006842510
商品名

SALVATORE FERRAGAMO ネクタイ アヒル 総柄
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますUSEDのネクタイを多数取り扱っております#KNWのネクタイ一覧☑ブランド・デザイン　SALVATOREFERRAGAMO　(サルヴァトーレフェラガモ)　アヒル総柄☑状態　美品☑カラー　ブラック☑材質　シルク100％☑生産国　イタリア☑サイズ　大剣先9.5cm　小剣先4cm　✻多少の誤差はご容赦ください☑購入先　リユースショップ　AACD（日本流通自主管理協会）加盟店✻中古品であることをご理解の上　写真にてご確認・ご検討ください✻折りたたんでの発送となります
http://narcologia.ru/goods/recommended509390.html
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【5146】未使用に近い！フェラガモ　ネクタイ　ブルー系　アヒル柄

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