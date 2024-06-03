TENDERLOIN CAP DLR YUPOONG ベースボールキャップ

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商品詳細
先月でブランド活動を終了したテンダーロインのベースボールキャップです。正規取扱店購入。店舗での試着以外は未使用です。ボディはYUPOONG(ユーポン)のCLASSICのスナップバックキャップ。深めで日本人の頭にもフィットします。6パネ。フリーサイズです。付属品、形崩れ防止の台紙ありませんが購入の際違う袋に入れてくれたので、それをそのままお付けします。カラー···グリーン形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/reproduce796455.html
http://narcologia.ru/goods/encourage737172.html
http://narcologia.ru/goods/procurement947433.html
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