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TENDERLOIN CAP DLR YUPOONG ベースボールキャップ
商品番号 T24657282793
商品名

TENDERLOIN CAP DLR YUPOONG ベースボールキャップ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先月でブランド活動を終了したテンダーロインのベースボールキャップです。正規取扱店購入。店舗での試着以外は未使用です。ボディはYUPOONG(ユーポン)のCLASSICのスナップバックキャップ。深めで日本人の頭にもフィットします。6パネ。フリーサイズです。付属品、形崩れ防止の台紙ありませんが購入の際違う袋に入れてくれたので、それをそのままお付けします。カラー···グリーン形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/reproduce796455.html
http://narcologia.ru/goods/encourage737172.html
http://narcologia.ru/goods/procurement947433.html

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