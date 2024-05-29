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新品未使用♡ヴィヴィアンウエストウッドネクタイ
商品番号 X72453825407
商品名

新品未使用♡ヴィヴィアンウエストウッドネクタイ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドネクタイ新品未使用シルク100%です。クレヨンで描いたようなハンドドローイングのORBとハートが描かれた可愛らしいパターンのデザイン。VivienneWestwoodならではのセンスを感じるデザインでスーツスタイルのVゾーンを個性的に演出します。カラー···レッド
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