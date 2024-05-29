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極美品 クロムハーツ スクロールラベルウォレット 財布
商品番号 H35023317590
商品名

極美品 クロムハーツ スクロールラベルウォレット 財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 30,797 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTSクロムハーツのスクロールラベルウォレットになります。半年ほど使用しましたが、私にはサイズが大きく扱いずらかった為お譲りします。正規店購入になります。正規品です。商品は使用感はありますが手入れもしていたので綺麗です。持ち歩くときはカバンに入れていたため破れなどなく美品だと思います。付属品はインボイスになります。小さめの財布に変えて使わなくなったため出品します。
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